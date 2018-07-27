Полицейские в Кабардино-Балкарии изъяли нелегальный алкоголь на 4 млн рублей

Кабардино-Балкария

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В селе Урвань Кабардино-Балкарии сотрудники полиции изъяли фальсифицированный алкоголь стоимостью 4 млн рублей

В одном из домов полицейские обнаружили крупную партию алкогольных напитков. Позже выяснилось, что продукция нелегальная и уже готова к реализации.

В результате у нарушителей изъяли более 20 тыс. бутылок алкоголя без федеральных специальных марок, а также 25 бутылок с поддельной маркировкой, передает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 (Незаконный оборот алкогольной продукции) и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (Изготовление заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок).

Алкоголь Контрафакт Министерство внутренних дел РФ
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