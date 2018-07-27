Горсовет Майкопа провел последнее заседание перед выборами нового состава
На 68-й сессии совета народных депутатов Майкопа подвели итоги пятилетней деятельности горсовета
«Это было последнее заседание горсовета четвертого созыва. Выборы нового состава депутатского корпуса состоятся в Единый день голосования, 9 сентября», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Председатель совета Азмет Джаримок рассказал, что депутатские деньги, предусмотренные на исполнение наказов, а также средства из городского бюджета направляли на решение важных социальных проблем.
«Кто-то из действующих депутатов столицы Адыгеи примет участие в выборах четвертого состава совета. У кого-то — новые жизненные планы и цели. Независимо от того, какой путь вы изберете, ваш опыт, профессионализм, активная гражданская позиция будут и в дальнейшем широко востребованы в городе», — сказал мэр Майкопа Андрей Гетманов.
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