В Краснодаре на перекрестке Каляева/Гагарина изменится схема движения

Краснодарский край

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С 1 августа изменится организация дорожного движения на перекрестке улиц Каляева и Гагарина в Краснодаре, где раньше был тупиковый участок

Сейчас на этом участке завершаются работы по реконструкции трамвайного переезда, строительство которого проинвестировала компания «АлМакс-Строй», возводящая неподалеку жилой комплекс. Также заасфальтирован участок Каляева от Гагарина до Красных Партизан, где раньше была гравийная дорога.

Теперь на участке Каляева от Гагарина до Красных Партизан будет организовано одностороннее движение в каждом направлении по обеим сторонам дороги, разделенной трамвайной линией, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного движения. Таким образом, этот участок сможет пропустить в два раза больше транспорта.

В дальнейшем планируется установить светофоры на пересечении Каляева и Гагарина.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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В Краснодаре на перекрестке Каляева/Гагарина изменится схема движения
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