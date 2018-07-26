На Кубани 9-летняя девочка скончалась, проглотив батарейку. Врачи решили, что у нее ангина

Краснодарский край

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Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти 9-летней девочки из села Марьино Успенского района Краснодарского края

Девочка пожаловалась на боли в пояснице и кишечнике, у нее была температура. Медики отвезли ее в Успенскую центральную районную больницу, где дежурный врач поставил предварительный диагноз — ангина. Через день девочка умерла.

Экспертиза показала, что ранее девочка проглотила батарейку, которую, предположительно, вытащила из детской игрушки.

В отношении трех врачей больницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

У матери погибшей осталось восемь приемных детей. По словам местных жителей, женщина злоупотребляет спиртным и не участвует в их воспитании, передает «360».

Дети Успенский район
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