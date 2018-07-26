Дело бывшего замруководителя ФАС по Крыму о получении взятки передали в суд

В суд направили дело о взяточничестве в отношении экс-заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, Токарев через знакомых требовал взятку от юридического лица в размере 3 млн рублей за рассмотрение жалобы. Причастность экс-чиновника доказали и передали дело в суд, сообщает пресс-служба СКР по Крыму.

Как писали Юга.ру, в декабре 2017 года Токарева задержали по подозрению во взяточничестве.