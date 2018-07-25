Кадыров совершил велопробег от Курчалоя до Гудермеса

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в сопровождении республиканских чиновников проехался на велосипеде от села Курчалой до города Гудермеса

Расстояние между населенными пунктами составляет около 20 км. Кадырова сопровождали, в частности, председатель парламента ЧР Магомед Даудов, депутат Госдумы Адам Делимханов и другие.

В Курчалое чиновники осмотрели строящиеся в объекты и обсудили перспективы развития поселка.

«После инспекции мы решили совместить приятное с полезным и совершили велопробег от Курчалоя до Гудермеса протяженностью до 23 км. В пути нас приветствовали сотни людей. Они выражали слова благодарности и желали нам счастливого пути. Мне очень приятно, что люди видят и ценят наши старания, направленные на их благополучие, на благоустройство и процветание республики. Когда народ поддерживает, ты понимаешь, что живешь и работаешь не зря», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Кадыров часто использует велосипед в качестве способа передвижения и подключает к своим велопрогулкам местных чиновников. Также в республике регулярно проводятся велопробеги, посвященные различным памятным датам.

Недавно он даже установил портативную камеру на руле своего велосипеда и общается с местными жителями во время велопрогулок.

Рамзан Кадыров
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