«Ростелеком» представил мобильное приложение для родителей «Где мои дети»

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО представил мобильное приложение «Где мои дети» для родителей, которое точно определяет местоположение их ребенка

Сервис контролирует местонахождение детей с помощью модуля GPS в часах или телефоне, отслеживает историю передвижений, передает звуки около ребенка, а также позволяет звонить на его телефон, даже если он находится на беззвучном режиме.

Если ребенок выйдет из указанных родителем зон на карте, например, района дома и школы, приложение отправит уведомление на смартфон. Также приложение отслеживает заряд батареи телефона или часов, показывает статистику использования приложений на устройстве ребенка, дает возможность связаться с ним: часы оснащены кнопкой SOS и режимом звонка.

Мобильное приложение «Где мои дети» можно установить на смартфон родителя и ребенка через Google Play или Appstore, также к сервису можно привязать GPS-часы.

«Сегодня работающий родитель проводит минимум восемь часов в сутки вдали от ребенка. По данным аналитиков "Левада-центра", переживания за детей и близких — это номер один в списке страхов россиян. Чтобы всегда знать, что происходит с вашим ребенком, где он и кто его окружает, мы совместно с ООО "Рефрэш" предлагаем инструмент умного контроля — приложение "Где мои дети"», — рассказала замдиректора макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.

Стоимость сервиса для абонентов «Ростелекома» составляет 99 рублей в месяц, первые семь дней будут стоить бесплатно, для остальных пользователей — 229 рублей в месяц. Приобрести смарт-часы можно в рассрочку, заказав доставку на сайте rt.ru или по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Клиенты компании смогут подключить сервис «Где мои дети» только в личном кабинете «Ростелекома». Чтобы активировать сервис, нужно зайти в личный кабинет, в разделе управления услугой «Домашний интернет» под блоком «Тарифный план» открыть вкладку «Где мои дети» и активировать опцию, .

После установки приложения на смартфон нужно в личном кабинете заполнить поле «ID пользователя». После привязки ID активация будет завершена. Подробную информацию можно найти в приложении «Где мои дети» в разделе «О программе».