В Сочи в электричках увеличат число вагонов и изменят их расписание

Краснодарский край

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С 26 июля электропоезда «Ласточка» на маршруте Имеретинский курорт — Туапсе будут ходить сдвоенными составами

У трех пригородных поездов увеличат количество вагонов до десяти. Из Туапсе «Ласточки» будут выезжать в 5:52, 9:48 и 11:19, из Имеретинского курорта — 6:55, 16:55, 18:27.

Такое расписание будет действовать до 30 сентября, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за увеличения потока туристов электрички часто курсируют переполненными.

Железная дорога Поезда РЖД Сочи Туапсинский район
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