В Сочи из-за увеличения потока туристов переполняются электрички

На железнодорожном вокзале Сочи увеличился поток пассажиров электричек

Особенно много пассажиров на поезда, идущие из Сочи в Туапсе вечером.

В то же время вокзалы Сочи вошли в топ-3 страны по количеству отправленных пассажиров. Лидером по численности перевозок среди станций Северо-Кавказской железной дороги стал Адлер.

«За первую половину 2018 года отсюда было отправлено около 1,5 млн пассажиров. Еще более 1 млн человек отправились с центрального вокзала курорта, он занял третью строчку рейтинга», — сообщает пресс-служба СКЖД.

На втором месте оказался вокзал Ростов-Главный.

Всего с начала этого года с вокзалов Северо-Кавказской железной дороги отправлено свыше 11,5 млн пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

«Отдыхающих в Сочи сейчас очень много», — заявил на еженедельном планерном совещании 24 июля глава Сочи Анатолий Пахомов.