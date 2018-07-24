В Ростове во время Евро-2020 предложили провести фестиваль болельщиков

В Ростове предложили организовать фестиваль болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2020 года

«Есть пожелание от федеральных властей, чтобы фестивали болельщиков были организованы во время Евро-2020 в городах, которые принимали чемпионат мира. В Ростове планируем проводить его на Театральной площади или на левом берегу Дона», — рассказал на пресс-конференции руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков.

Он отметил, что на подготовку фестиваля потратили 450 млн рублей. Каждый день на фестиваль приходили около 20 тыс. человек в день. В самый пиковый день было 69 тыс. человек. За все дни мероприятие посетили 500 тыс. болельщиков. Концертная программа в совокупности длилась 81 час, на сцене выступили более 3 тыс. артистов.

«Мы много говорим о наследии ЧМ, в планах передать экран, который был установлен на сцене, на стадион "Ростов-Арена". Это будет медиапорт, то есть длинный экран по всему периметру стадиона», — сказал Гавриков.

Как писали Юга.ру, в Ростове движение по Театральной площади власти пообещали открыть в середине августа.