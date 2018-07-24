В Крыму назначили нового вице-спикера, курирующего межнациональный блок

24 июля на должность заместителя председателя Государственного совета Республики Крым назначили Эдипа Гафарова

Гафаров сменил на посту вице-спикера Ремзи Ильясова, который 23 июля подписал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от должности по собственному желанию.

Кто такой Эдип Гафаров

Родился 9 мая 1952 года в поселке Акташ Нарпайского района Самаркандской области Узбекской ССР. В 1982 году закончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет. В 2004 году закончил Харьковский региональный институт. Женат, имеет двоих детей.

С сентября 2014 года Гафаров занимал пост руководителя комитета госсовета по национальным отношениям.