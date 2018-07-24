В Крыму назначили нового вице-спикера, курирующего межнациональный блок
24 июля на должность заместителя председателя Государственного совета Республики Крым назначили Эдипа Гафарова
Постановление подписал президиум Госсовета Республики Крым. Соответствующий документ опубликовали на сайте Государственного совета Республики Крым.
Гафаров сменил на посту вице-спикера Ремзи Ильясова, который 23 июля подписал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от должности по собственному желанию.
Кто такой Эдип Гафаров
Родился 9 мая 1952 года в поселке Акташ Нарпайского района Самаркандской области Узбекской ССР. В 1982 году закончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет. В 2004 году закончил Харьковский региональный институт. Женат, имеет двоих детей.
С сентября 2014 года Гафаров занимал пост руководителя комитета госсовета по национальным отношениям.
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