В горах Сочи открылся палаточный лагерь на высоте 2050 метров

В Сочи на курорте «Горки Город», в особой горноклиматической зоне «Цирк-2», появился оборудованный палаточный лагерь «СAMP 2050»

До места расположения лагеря на отметке +2050 м можно подняться по главной канатной дороге курорта. «СAMP 2050» представляет благоустроенную площадку в чаше «Цирка-2» с расположенными на ней палатками, центральным шатром с кухней, зонами для отдыха и развлечений.

Организаторы палаточного лагеря уже принимают первых гостей и предлагают туристам активный отдых — начиная с ежедневной утренней йоги с инструктором и заканчивая ночным наблюдением за звездами в телескоп.

«В лагере 15 палаток вместимостью 2-3 человека, установленных на деревянных площадках. Есть общий шатер (крытая терраса) для проведения лекций, семинаров, мастер-классов, вечерних мероприятий и просмотра кинофильмов. Возможность уютно расположиться компанией общим числом до 30-40 гостей единовременно и самостоятельно приготовить пищу», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

В зоне отдыха оборудована чайная и библиотека, есть качели, гамаки, телескоп. В спортзоне установлен батут, можно поиграть в футбол, волейбол, пионербол, баскетбол, настольные игры. В программе развлечений: прогулки с гидом-инструктором, эстафеты, игры, «Школа туриста», караоке под гитару, рисование и киносеансы.