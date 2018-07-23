Стадион «Олимп-2» станет домашней ареной молодежки «Ростова»

Молодежная команда футбольного клуба «Ростов» переедет на стадион «Олимп-2»

«Ребятам это должно служить подспорьем, так как мы наконец обрели свой стадион, на который будет ходить больше зрителей. На "Олимпе-2" играли большие европейские клубы в Лиге Чемпионов, поэтому приятно, что будем находиться в тех же раздевалках, на том же поле», — цитирует пресс-служба клуба тренера молодежной команды Михаила Осинова.

Ранее молодежка играла в Батайске на арене «Локомотив» вместимостью 3 тыс. человек. По данным статистики, опубликованной на сайте РФПЛ, в прошлом сезоне домашние матчи молодежной команды посетили 2,6 тыс. болельщиков, выездные игры собрали 3,7 тыс. зрителей.

Как сообщали Юга.ру, новым домашним стадионом основной команды «Ростова» станет «Ростов Арена», построенная для чемпионата мира по футболу. Ранее желто-синие играли на «Олимпе-2».

Чемпионат России сезона 2018/19 старнтует 28 июля. В 1-м туре «Ростов» дома сыграет с «Ахматом», днем ранее состоится встреча молодежных команд соперников.