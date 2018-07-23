На Кубани более 2 тыс. заключенных выйдут на свободу раньше срока

Благодаря изменениям в УК РФ в Краснодарском крае раньше срока освободят более 2 тыс. осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, в колониях-поселениях и в воспитательных колониях

На данный момент цифра по количеству осужденных предварительная. В связи с изменениями от 3 июля в ст. 72 УК РФ (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания) один день содержания под стражей засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в колонии общего режима, воспитательной колонии, и за два дня — в колонии-поселении.

Закон имеет обратную силу. Таким образом, заключенные, которые долгое время находились под стражей, получат право на перерасчет сроков.

Ранее один день отбывания под стражей засчитывался за один день лишения свободы. Кроме того, ухудшилось положение лиц, находящихся под домашним арестом: в статью добавили новые пункты, по которым два дня домашнего ареста равны одному дню содержания под стражей или лишения свободы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект находился на рассмотрении в течение десяти лет, говорится в публикации на сайте ГД.

На сегодняшний день в следственных изоляторах Краснодарского края содержится более 2 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Краснодарскому краю.