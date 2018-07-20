Грид-герлз могут выйти на стартовые прямые «Формулы-1» в Сочи

Грид-герлз, вероятно, не покинут стартовые прямые на российском этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи. Об этом сообщил на пресс-подходе в городе-курорте вице-премьер РФ Дмитрий Козак

«Мы за то, чтобы он был, ведем дискуссию с международными организаторами», — сказал журналистам Козак, отвечая на вопрос о грид-герлз.

«Это международная гонка, она будет проводится по тем же стандартам, которые были раньше. Мы попытаемся сделать дополнительную развлекательную и культурную программу», — сказал Козак.

По его словам, очень важно, чтобы трасса «Сочи Автодрома» работала круглогодично и радовала зрителей, способствовала развитию автоспорта и приносила дополнительные доходы для того, чтобы привлекать меньше спонсорских средств.

Как сообщали Юга.ру, в январе руководство «Формулы-1» заявило, что «традация грид-герлз не соответствует ценностям нашей компании и социальным нормам в современном мире». Грид-герлз держат таблички с номерами машин пилотов на стартовой решетке. Так зрителям на трибунах виднее, где на старте находится тот или иной пилот.

Напомним, Гран-при России «Формулы-1» на «Сочи Автодроме» перенесли в календаре турнира с весны на осень.