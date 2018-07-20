На Юге России болельщики потратили 2,5 млрд рублей во время ЧМ по футболу

За все дни Чемпионата мира по футболу на Юге России болельщики потратили 2,5 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба банка ВТБ, в Ростове болельщики потратили 700 млн рублей, а в Сочи — более 800 млн рублей.

Самый большой объем транзакций был в сфере «Одежда и аксессуары», питание и отели.

По данным Сбербанка, который тоже провел анализ платежей, Ростовская область заняла шестую строчку в рейтинге регионов, получивших наибольшую выгоду от проведения ЧМ.

При этом один из крупнейших приростов (2-е место) показал Краснодарский край, там иностранцы потратили в 4,9 раза больше чем в 2017 году, когда проводился футбольный турнир Кубок Конфедераций.

Как писали Юга.ру, мексиканцы во время ЧМ в Ростове потратили денег больше всех иностранцев.