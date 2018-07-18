Мексиканские болельщики во время ЧМ потратили в Ростове больше всех

Мексиканцы во время ЧМ в Ростове потратили больше всех иностранцев, на втором месте — болельщики из США

Банк «Открытие» провел анализ транзакционной активности иностранных болельщиков в городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. Любители футбола из Мексики в Ростове потратили больше всех иностранцев, расплачиваясь банковскими картами через pos-терминалы, об этом сообщили в пресс-службе банка.

На долю транзакций мексиканцев пришелся 21% всего объема транзакций через терминалы банка. Самыми щедрыми болельщиками после мексиканцев стали болельщики из США (10%), Швейцарии (9%), Бразилии (8%) и Уругвая (7%).

В период проведения чемпионата мира по футболу, объем транзакций в Ростове в кафе и ресторанах вырос в 3 раза, в гостиницах — в 1,6 раза, в точках фастфуда — в 1,3 раза.