Слабослышащий борец из Дагестана станет участником UFC

Дагестан

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подпишет контракт с чемпионом Сурдлимпийских игр по вольной борьбе Аскаром Аскаровым из Дагестана

Для получения контракта со всемирной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам, спортсмену осталось получить визу, рассказал РИА «Дагестан» тренер борца Муcхаб Кудиев.

Аскаров является воспитанником хасавюртовской спортшколы имени Шамиля Умаханова. Борец стал чемпионом Сурдлимпийских игр в 2017 году в Турции. В 2017 году выиграл чемпионат России по Вольной борьбе среди слабослышащих и глухих.

По данным на 2018 год, спортсмен занимает 10-е место в мировом рейтинге среди борцов наилегчайшего веса.

Единоборства Смешанные единоборства
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