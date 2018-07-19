Пятерых жителей Туапсинского района будут судить за незаконное получение пенсии по инвалидности

Зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинение по пяти уголовным делам в отношении жителей Туапсинского района

Следствие полагает, что с декабря 2007 года по 31 мая 2018 года пять человек похитили у Пенсионного фонда в виде социальных выплат (пенсий по инвалидности) от 980 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Расследованием уголовного дела занималось УФСБ по Краснодарскому краю.

Материалы направили в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.