В Дагестане сменили главу УФСИН

В июле в Дагестане отстранили от должности начальника УФСИН Николая Сангаджигоряева, проработавшего в своей должности меньше года

Сангаджигоряева назначили на должность начальника дагестанского УФСИН в августе 2017 года вместо Муслима Даххаева, который был переведен на аналогичную должность в Ростовскую область. Сангаджигоряева отстранили еще месяц назад, так как проверочная комиссия из Москвы обнаружила серьезные недочеты в его работе, сообщает «Черновик».

На сайте УФСИН России по Республике Дагестан появилась информация о том, что временно исполняющим обязанности начальника назначен Аликади Магомедов.

Николай Сангаджигоряев дважды работал в УФСИН Дагестана. Первый раз заместителем начальника в 2006 году, оттуда его перевели на должность начальника УФСИН Камчатского края, затем Забайкальского.

Во время работы в Камчатском крае заключенные называли Сангаджигоряева «лютым калмыком» за то, что он ломал сложившуюся десятилетиями систему в тюрьмах, писала газета «Камчатский край». Ведомство не называет причины отстранения Сангаджигоряева.