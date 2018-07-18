Под Анапой в селе Супсех благоустроят сквер

Краснодарский край

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В селе Супсех под Анапой продолжают обустраивать сквер, посвященный 80-летию Краснодарского края

Рабочие установили секции забора и фонарные столбы по периметру главной площади, начали укладывать тротуарную плитку, оформили центральную арку, на которой собираются сделать вывеску с подсветкой. Уже оформлены пешеходные дорожки, ступеньки, практически завершена разводка электрики. В сквере планируют высадить деревья и декоративные кустарники, постелить газон.

Темп и качество работ проверил глава Анапы Юрий Поляков. Он рекомендовал подрядчику установить опорные стены, которые будут держать ступени, ведущие вверх от главного входа. По его словам, из-за того, что сквер расположен на наклонной поверхности, нужно предусмотреть систему стока воды во время дождей.

«Рядом со сквером находится храм, памятник военной истории  это хорошее место. Полгода назад здесь ничего не было, а сейчас видна комплексная масштабная работа», — сказал глава курорта.

Завершить благоустройство планируют до 25 августа. Ожидается, что в сквере будут проводить все культурные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Анапа Благоустройство Парки
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