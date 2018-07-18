Под Анапой в селе Супсех благоустроят сквер

В селе Супсех под Анапой продолжают обустраивать сквер, посвященный 80-летию Краснодарского края

Рабочие установили секции забора и фонарные столбы по периметру главной площади, начали укладывать тротуарную плитку, оформили центральную арку, на которой собираются сделать вывеску с подсветкой. Уже оформлены пешеходные дорожки, ступеньки, практически завершена разводка электрики. В сквере планируют высадить деревья и декоративные кустарники, постелить газон.

Темп и качество работ проверил глава Анапы Юрий Поляков. Он рекомендовал подрядчику установить опорные стены, которые будут держать ступени, ведущие вверх от главного входа. По его словам, из-за того, что сквер расположен на наклонной поверхности, нужно предусмотреть систему стока воды во время дождей.

«Рядом со сквером находится храм, памятник военной истории — это хорошее место. Полгода назад здесь ничего не было, а сейчас видна комплексная масштабная работа», — сказал глава курорта.

Завершить благоустройство планируют до 25 августа. Ожидается, что в сквере будут проводить все культурные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Анапы.