В Россию экстрадировали члена банды Басаева, причастного к терактам в Северной Осетии

Северная Осетия, В мире

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В Россию из Словакии 17 июля экстрадировали члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева, который был одним из организаторов и исполнителей терактов в Северной Осетии в 2006 году

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Экстрадицию организовали ФСБ, Генпрокуратура, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН.

В ФСБ сообщили, что 40-летний Яндиев причастен к организации серии терактов во Владикавказе в 2006 году. Они были совершены с помощью самодельных взрывчаток большой мощности в городском парке и развлекательном центре.

Уточняется, что в 2010 году Яндиев уехал за границу по поддельным документам, чтобы скрыться от уголовного преследования. Он пытался поселиться в Швейцарии, Голландии и других европейских государствах. В 2011 году боевика задержали в Словакии.

В течение семи лет он пытался через адвокатов опротестовывать решение о его выдаче в Россию. Террорист ссылался на необоснованность обвинений. Однако суд в Словакии получил доказательства преступной деятельности Яндиева и вынес решение о его экстрадиции, сообщает РИА «Новости».

Теракт Терроризм ФСБ
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