В вейк-парке в станице Новотитаровской состоится чемпионат края по кабельному вейкборду

Краснодарский край

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В вейк-парке South wake park в станице Новотитаровской 20 и 21 июля состоится открытый чемпионат края по кабельному вейкборду

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Событие организовано Федерацией воднолыжного спорта и вейкбординга Краснодарского края. Соревнование во второй раз соберет участников из разных городов России, от Анапы до Екатеринбурга и Барнаула. Добавлена категория «Любители», позволяющая заявиться непрофессиональным спортсменам, сообщили в вейк-парке.

Чемпионат имеет рейтинг «2 звезды». Для участников это означает, что они получат баллы в международном рейтинге спортсменов. Кольцевая установка в South wake park удовлетворяет всем условиям крупных рейтинговых соревнований. Регистрация уже открыта на сайте. Вход для зрителей бесплатный.

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