В Туапсе мужчину убили ударом ножницами в глаз

Краснодарский край

Распечатать

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 52-летнего мужчины в Туапсе

По версии следствия, утром 14 июля пьяная 49-летняя женщина поссорилась со своим супругом. Во время конфликта она взяла ножницы и ударила ими в область левого глаза мужчины. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Следственным отделом по городу Туапсе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 52-летнему супругу, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Подозреваемая находится под стражей. 

Туапсинский район Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин выделил Дагестану 200 млн рублей на покупку томографов
Власти Краснодара прокомментировали закрытие Яблоновского моста
Рейсовый автобус столкнулся с водовозом в Ставропольском крае
В Крыму машина упала в обрыв и загорелась. Погиб водитель
В Северной Осетии спасли застрявшего между двумя зданиями щенка
Ростовчанина Ивана Саввиди обвинили в финансировании протестов в Македонии

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале