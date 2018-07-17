В Туапсе мужчину убили ударом ножницами в глаз

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 52-летнего мужчины в Туапсе

По версии следствия, утром 14 июля пьяная 49-летняя женщина поссорилась со своим супругом. Во время конфликта она взяла ножницы и ударила ими в область левого глаза мужчины. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Следственным отделом по городу Туапсе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 52-летнему супругу, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Подозреваемая находится под стражей.