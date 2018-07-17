Пропавший в Дагестане трехлетний мальчик погиб

Ребенок, который пропал 8 июля в селе Шаитли в Дагестане, найден мертвым, СК проводит доследственную проверку

Как сообщали Юга.ру, 8 июля в селе Шаитли Цунтинского района пропал трехлетний мальчик. Поиски велись вдоль местных рек Шаитли и Митлуда. Задействовали личный состав пожарного гарнизона Цунтинского района и поисково-спасательные службы Шамильского района, в поисках участвовали более 300 добровольцев.

Следствие установило, что в 14:45 ребенок вышел погулять и пропал. Позже его тело нашли в русле реки, сообщает СУ СК РФ по Республике Дагестан. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.