Пропавший в Дагестане трехлетний мальчик погиб

Дагестан

Распечатать

Ребенок, который пропал 8 июля в селе Шаитли в Дагестане, найден мертвым, СК проводит доследственную проверку

Как сообщали Юга.ру, 8 июля в селе Шаитли Цунтинского района пропал трехлетний мальчик. Поиски велись вдоль местных рек Шаитли и Митлуда. Задействовали личный состав пожарного гарнизона Цунтинского района и поисково-спасательные службы Шамильского района, в поисках участвовали более 300 добровольцев.

Следствие установило, что в 14:45 ребенок вышел погулять и пропал. Позже его тело нашли в русле реки, сообщает СУ СК РФ по Республике Дагестан. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Дети Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин выделил Дагестану 200 млн рублей на покупку томографов
Власти Краснодара прокомментировали закрытие Яблоновского моста
Рейсовый автобус столкнулся с водовозом в Ставропольском крае
В Крыму машина упала в обрыв и загорелась. Погиб водитель
В Северной Осетии спасли застрявшего между двумя зданиями щенка
Ростовчанина Ивана Саввиди обвинили в финансировании протестов в Македонии

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале