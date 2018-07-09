В Дагестане пропал трехлетний ребенок
Дагестан Маша Волобуева
В Цунтинском районе Дагестана 8 июля пропал ребенок
По данным МЧС, сообщение об исчезновении человека в селении Шаитли поступило в 14:45.
Пропавшего ищут вдоль местных рек Шаитли и Митлуда. Задействован личный состав пожарного гарнизона Цунтинского района и поисково-спасательные службы Шамильского района, в поисках участвуют более 300 добровольцев, пишет ТАСС.
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