«Яндекс.Погода» предупредила краснодарцев о начале сезона аллергии на амброзию

В Краснодаре во второй половине июля прогнозируют значительное повышение содержания пыльцы амброзии в воздухе

С 11 по 16 июля в Краснодарском крае фиксировали в основном низкие или средние значения концентрации пыльцы амброзии, но по прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», после 17 июля пыльцы амброзии в воздухе станет больше. К 19 июля концентрация достигнет высокого уровня, который продержится до конца недели.

Как сообщали Юга.ру, в апреле «Яндекс.Погода» представила карту для аллергиков, которая показывает концентрацию пыльцы в воздухе, а также где, когда и как интенсивно будут цвести разные растения.

«На карте сервиса доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Обычно сезон аллергии на амброзию в Краснодаре длится до конца августа», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе «Яндекса».

Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветра представлены в веб-версии «Яндекс.Погоды» для компьютеров и мобильных устройств. Сервис содержит информацию о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает европейскую часть России, Молдову, некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних стран.