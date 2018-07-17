«Яндекс.Погода» предупредила краснодарцев о начале сезона аллергии на амброзию
В Краснодаре во второй половине июля прогнозируют значительное повышение содержания пыльцы амброзии в воздухе
С 11 по 16 июля в Краснодарском крае фиксировали в основном низкие или средние значения концентрации пыльцы амброзии, но по прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», после 17 июля пыльцы амброзии в воздухе станет больше. К 19 июля концентрация достигнет высокого уровня, который продержится до конца недели.
Как сообщали Юга.ру, в апреле «Яндекс.Погода» представила карту для аллергиков, которая показывает концентрацию пыльцы в воздухе, а также где, когда и как интенсивно будут цвести разные растения.
«На карте сервиса доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Обычно сезон аллергии на амброзию в Краснодаре длится до конца августа», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе «Яндекса».
Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветра представлены в веб-версии «Яндекс.Погоды» для компьютеров и мобильных устройств. Сервис содержит информацию о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает европейскую часть России, Молдову, некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних стран.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.