В Чечне открыли самый длинный в республике мост

В Чеченской Республике после реконструкции открыли движение транспорта по мосту протяженностью почти 300 метров через реку Терек

На церемонии открытия переправы присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что благодаря открытия нового моста путь между населенными пунктами Наурского, Надтеречного и Грозненского районов сократился на 180 км. Также уменьшился транзитный путь в сторону Осетии.

Мост на 4-м км автодороги Ищерская — Грозный начали строить в 2016 году. Переправу возводили за счет средств федерального бюджета при долевом участии Чечни. Мост, который раньше существовал на этом участке дороги, признали аварийным, после чего машины двигались в объезд.

Длина нового шестипролетного моста составляет 292 метра, его ширина — 14,78 метра, передает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.