В горах Сочи завершили всероссийские соревнования по даунхиллу

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи на курорте «Горки Город» с 9 по 15 июля прошли Кубок и чемпионат России по даунхиллу

Высокогорный «Горки Байк Парк», расположенный на высоте 960 м над уровнем моря, впервые принимал соревнования такого уровня. В заездах приняли участие более 100 спортсменов из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Архыза, Нальчика, Перми, Туапсе. На соревнованиях выступили участники от 11 до 30 лет.

Организаторами выступили школа маунтинбайка MtbSochi.ru и курорт «Горки Город».

Победителем Кубка России стал Виталий Хрипунов, второе место досталось Петру Винокурову, третье — у Владимира Пуляевского.

Итоги чемпионата России стали известны 15 июля. Организаторы отмечают, что соревнования проходили под проливным дождем, на скользкой и опасной трассе. Экстремальные прыжки с поворотом в финале прошли не все. Медики не раз оказывали помощь спортсменам, которые падали, сообщили организаторы.

Уточняется, что в чемпионате приняли участие 23 юниора. У многих гонщиков еще не было возможности изучить поведение трассы в плохую погоду. Виталий Хрипунов, занявший третье место, рассказал, что по этой причине он потерял несколько секунд, уступив Николаю Пухирю, который взял серебро. Победителем чемпионата России стал Петр Винокуров.

Велоспорт Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Основатель Alibaba приехал в Усть-Лабинск в гости к Дерипаске
Путин и Трамп провели первую полноформатную встречу
ФК «Урожай» может сняться с ПФЛ из-за недопонимания между властями и инвестором — «СЭ»
На Кубани назначили нового руководителя управления Росреестра
Планировка улиц Краснодара оказалась схожей с Сан-Франциско и Пекином
У автовокзала в Алагире потерялся 6‑летний мальчик из Екатеринбурга

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале