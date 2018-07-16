В горах Сочи завершили всероссийские соревнования по даунхиллу

В Сочи на курорте «Горки Город» с 9 по 15 июля прошли Кубок и чемпионат России по даунхиллу

Высокогорный «Горки Байк Парк», расположенный на высоте 960 м над уровнем моря, впервые принимал соревнования такого уровня. В заездах приняли участие более 100 спортсменов из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Архыза, Нальчика, Перми, Туапсе. На соревнованиях выступили участники от 11 до 30 лет.

Организаторами выступили школа маунтинбайка MtbSochi.ru и курорт «Горки Город».

Победителем Кубка России стал Виталий Хрипунов, второе место досталось Петру Винокурову, третье — у Владимира Пуляевского.

Итоги чемпионата России стали известны 15 июля. Организаторы отмечают, что соревнования проходили под проливным дождем, на скользкой и опасной трассе. Экстремальные прыжки с поворотом в финале прошли не все. Медики не раз оказывали помощь спортсменам, которые падали, сообщили организаторы.

Уточняется, что в чемпионате приняли участие 23 юниора. У многих гонщиков еще не было возможности изучить поведение трассы в плохую погоду. Виталий Хрипунов, занявший третье место, рассказал, что по этой причине он потерял несколько секунд, уступив Николаю Пухирю, который взял серебро. Победителем чемпионата России стал Петр Винокуров.