Бесплатную заправку для электромобилей откроют на территории отеля «Богатырь» в Сочи

В июле автомобилисты со всей России смогут бесплатно заряжать свои электрокары на парковке четырехзвездочного отеля в Олимпийском парке

«Богатырь» станет первым отелем в Сочи, на парковке которого будет доступна собственная экологичная электрозаправка. Оборудование позволит заряжать две машины одновременно.

«С появлением электрозаправки на территории "Богатыря" мы ожидаем приток гостей на электрокарах в Сочи из Краснодарского края и других регионов. Кроме того, этот девайс — вклад в заботу об экологии и развитие электрического транспорта, заправка не потребует дополнительных затрат для зарядки автомобилей, не производит вредных выбросов», — рассказал начальник отдела маркетинга «Сочи Парка» Александр Колчанов.

По его словам, на данный момент в Сочи возможность заправить электрокар есть только на нескольких неохраняемых заправках, где не слишком комфортно оставлять машину на продолжительный срок, необходимый для полной зарядки батарей.

«Согласитесь, удобнее приехать на своем электрическом автомобиле в Сочи, остановиться в любимом отеле, поставить машину на зарядку на охраняемой парковке и заниматься своими делами: отдыхать, купаться в море, развлекаться в "Сочи Парке"», — отметил Колчанов.

Вскоре новая экозаправка на парковке отеля «Богатырь» появится в специальных приложениях для автомобилистов, в том числе и на общей глобальной карте, где обозначены все электрозаправки.