Председателем Конституционного суда Адыгеи переназначен Аскер Тлехатук

Аскера Тлехатука на очередной срок назначили председателем Конституционного суда Республики Адыгея

Его кандидатуру, представленную главой региона для назначения на очередной срок, единогласно одобрили 16 июля на заседании республиканского парламента. На тайном голосовании его кандидатуру поддержали все присутствующие депутаты.

58-летний Тлехатук имеет высшее юридическое образование, кандидат социологических наук, заслуженный юрист Адыгеи, почетный сотрудник МВД России, занимал пост заместителя министра внутренних дел по Адыгее. С 2014 года занимает должность председателя Конституционного суда республики. Эта должность выборная и переназначается депутатами Госсовета-Хасэ Адыгеи каждые четыре года.