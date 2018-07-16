Туапсинский торговый порт за полгода направил на промбезопасность и охрану труда 6,6 млн рублей

Туапсинский морской торговый порт с января по июнь направил на финансирование мероприятий по промышленной безопасности и охране труда 6,6 млн рублей

Из них 1,4 млн рублей выделили на проведение медосмотров сотрудников и содержание здравпункта. Расходы на обеспечение безопасности при эксплуатации производственного оборудования, а также на промышленную санитарию, гигиену труда и производственный контроль составили 1,3 млн рублей. На покупку спецодежды и обуви работникам направили более 2,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

На обеспечение сотрудников бесплатным профилактическим спецпитанием порт потратил 900 тыс. рублей, еще 300 тыс. рублей — на услуги санэпидемстанции.

На предприятии каждый месяц проводили технические занятия по производственной безопасности. Это необходимо для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. Каждый квартал проходили контрольные противоаварийные тренировки. В первом полугодии у 35 сотрудников проверили знания системы охраны труда и выдали им соответствующие удостоверения.

Согласно требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» компания провела обучение и аттестацию 41 работника. В целом на обеспечение проверки знаний и обучение в области промышленной безопасности направили 300 тыс. рублей.