Туапсинский морской порт за полгода направил на соцпрограмму более 23,4 млн рублей

Краснодарский край

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Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) с января по июнь направил на реализацию социальной программы 23,44 млн рублей

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На организацию детского летнего отдыха и санаторное лечение сотрудников выделили 4,24 млн рублей. На эти деньги, в том числе, купили путевки в детские оздоровительные центры «Орленок» и «Белая Русь», а также в здравницы на побережье Черного моря, сообщили в пресс-службе предприятия.

На оплату дополнительных медицинских услуг перечислили 9,1 млн рублей. На материальную поддержку сотрудников порта, которые вышли на пенсию, предприятие направило 7,6 млн рублей. На социальную поддержку работников, в том числе материальную помощь многодетным семьям, специалистам, находящимся в декрете, и одиноким матерям выделили 1 млн рублей.

На организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий для сотрудников порта направили 1,5 млн рублей.

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