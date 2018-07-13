На сайте Генпрокуратуры появится прямая линия для обманутых дольщиков

Генпрокуратура России откроет на своем сайте прямую линию для обманутых дольщиков по поручению генпрокурора РФ Юрия Чайки

Через специальную электронную форму дольщики смогут сообщить о нарушении своих прав. Организовать прямую линию Чайка поручил начальнику управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александру Куренному.

В ведомстве отметили, что такой адресный подход уже работает для предпринимателей, есть также электронная приемная для сообщений о коррупции.

«Подобные механизмы позволяют максимально ускорить процесс обработки обращений, поскольку они сразу попадают в профильные подразделения Генпрокуратуры и при необходимости с контролем центрального аппарата спускаются на места», — цитирует Куренного ТАСС.

По данным ведомства, в России 625 домов, где сорваны сроки сдачи дольщикам. В Ростовской области и в Краснодарском крае — по 60 таких объектов, в Московской, Самарской и Саратовской областях — почти по 40. В 2017-2018 годах прокуроры выявили 10,7 тыс. нарушений в сфере долевого строительства в Южном, Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. Возбуждены 1144 уголовных дела.

Чайка также поручил прокурорам мониторить ситуацию и давать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц органов госнадзора — строительного, жилищного и других — в случае самовольного строительства или отсутствия у застройщиков договора страхования.