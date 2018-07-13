В Майкопе изменили интервалы движения маршруток и троллейбусов

В Майкопе изменили интервалы движения общественного транспорта. Они действуют в тестовом режиме и касаются пиковых часов дня

Время ожидания маршруток увеличилось, троллейбусов — уменьшилось, сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Руководитель отдела городской инфраструктуры администрации Майкопа Олег Тарасенко рассказал, что интервал движения маршруток увеличился незначительно: с трех до пяти минут. Для оптимизации работы общественного транспорта в дневные и вечерние часы, интервал движения троллейбусов сократилили с 15-20 до 10-12 минут.

«Новая схема, которая пока действует в тестовом режиме, разгрузит дорожную сеть столицы Адыгеи в пиковые часы с 6:00 до 9:30 часов и с 17:00 до 19:00. Это обеспечит равную транспортную доступность для жителей города в течение всего дня», — добавили в пресс-службе администрации города.