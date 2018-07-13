В «НЭСК-электросети» рассказали, куда обращаться краснодарцам при отключении электричества

В Краснодаре 11 и 12 июля жители пожаловались на массовые отключения электроэнергии

Очевидцы сообщали, что света не было 11 июля в домах на улице Офицерской, 12 июля — на улицах Тепличной, 40 лет Победы, Дмитриевская дамба, Садовой, Игнатова, на 1-м проезде Филатова, 2-м проезде Айвазовского. Также на пересечении улиц Московской и 40 лет Победы днем были выключены светофоры.

В пресс-службе АО «НЭСК-электросети» порталу Юга.ру пояснили, что отключения электричества происходят регулярно с начала лета и с наступлением жаркой погоды. Это связано с большой нагрузкой на электросети.

«Отключения происходят чаще всего в вечернее время в связи с тем, что граждане включают большое количество электроприборов. Специалисты стараются оперативно устранять аварийные ситуации», — рассказали в пресс-службе компании.

При отключении света граждане могут обращаться по единому телефону горячей линии: 8 (800) 234-83-73.