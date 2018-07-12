Движение поездов в Сочи, нарушенное из-за упавшего на рельсы КамАЗа, восстановлено

Девять поездов были задержаны из-за упавшего с эстакады на железную дорогу поезда на перегоне Хоста – Мацеста

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло в 14:25. Водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути. Движение на этом участке было остановлено по обоим путям.

«С 16:45 движение на перегоне, нарушенное в результате ДТП, восстановлено и осуществляется по нечетному пути», — сообщили в служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

Отмечается, что объекты железнодорожной инфраструктуры в результате ДТП не пострадали. Для ликвидации последствий со станции Адлер был поднят восстановительный поезд.

И-за инцидента были задержаны поезда №262 Адлер — Архангельск, №545 Орск — Адлер, №84 Адлер — Москва, № 680 Адлер — Владикавказ, № 533 Москва — Адлер, №461 Уфа-Адлер, а также пригородные поезда №6526 Аэропорт — Сочи, № 6318 Имеретинский Курорт — Сочи, № 6319 Сочи — Имеретинский Курорт. Задержки составили от одного до двух часов.