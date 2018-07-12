Минфин: ФНС не нужны дополнительные права на доступ к банковским счетам граждан
В Министерстве финансов РФ 11 июля сообщили, что Финансовая налоговая служба не нуждается в расширении полномочий для получения доступа к информации о банковских транзакциях
Как писали Юга.ру, 11 июля ФНС предложила внести поправки в Налоговый кодекс РФ, которые обяжут банки предоставлять информацию о счетах граждан вне рамок проверок. В налоговой службе полагают, что это поможет бороться с незаконным предпринимательством.
Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин заявил, что пока не знает, поступало ли такое предложение в ведомство.
«Специальных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется. В рамках дорожной карты по улучшению собираемости доходов за последние несколько лет приняли около десяти законов на эту тему», — цитирует ТАСС Трунина.
Он отметил, что действующие законы позволяют налоговикам запрашивать информацию о средствах граждан у третьих лиц.
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