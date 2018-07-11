Путин поздравил Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном после матча его национальной сборной с Бельгией

Глава российского государства поздравил его и французских болельщиков с победой национальной сборной и выходом в финал мундиаля.

Также Путин поговорил с королем Бельгии Филиппом, который присутствовал на матче. Российский президент отметил высококлассную игру футболистов сборной Бельгии на протяжении всего чемпионата, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

Как сообщали Юга.ру, 10 июля сборные Франции и Бельгии встретились на арене «Санкт-Петербург». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Второй финалист определится 11 июля по итогам встречи Хорватия — Англия. Матч за первое место в турнире пройдет 15 июля в московских «Лужниках».