Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку
Министр здравоохранения республики Дагестан Танка Ибрагимов написал заявление об отставке
Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Сотрудник пресс-службы минздрава республики опроверг информацию об обысках в ведомстве.
В феврале сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводили выемки документов в региональных минфине, минздраве, органах образования, управлении службы судебных приставов.
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Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов 28 марта провели выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана.
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