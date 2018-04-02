Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку

Министр здравоохранения республики Дагестан Танка Ибрагимов написал заявление об отставке

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Сотрудник пресс-службы минздрава республики опроверг информацию об обысках в ведомстве.

В феврале сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводили выемки документов в региональных минфине, минздраве, органах образования, управлении службы судебных приставов.