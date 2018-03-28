В минздраве Дагестана силовики изъяли документы

Сотрудники правоохранительных органов 28 марта провели выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В связи с чем проводили выемку документов, не уточняют.

Отмечается, что в правоохранительных органах Дагестана информацию официально не прокомментировали. В минздраве республики сообщили, что в этот день обысков и выемки документов в ведомстве не было.