В минздраве Дагестана силовики изъяли документы

Дагестан

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Сотрудники правоохранительных органов 28 марта провели выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В связи с чем проводили выемку документов, не уточняют.

Отмечается, что в правоохранительных органах Дагестана информацию официально не прокомментировали. В минздраве республики сообщили, что в этот день обысков и выемки документов в ведомстве не было.

Махачкала Полиция Следственный комитет

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