Должница пыталась убежать от приставов из Краснодара в Омск

Краснодарский край

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Судебные приставы разыскали женщину, которая задолжала банку 117 млн рублей и пыталась скрыться в другом городе

Женщина долгое время скрывалась от приставов, но они узнали о том, что должница купила билет на поезд Краснодар — Омск.

В нужный день на железнодорожный вокзал Краснодар-1 приехали сотрудники УФССП, но найти женщину оказалось не так просто: она сильно похудела, сменила прическу и цвет волос. Ее личность установили после проверки документов.

Она пояснила, что переехала в Омск, из-за этого у приставов и возникли трудности с ее поисками. В настоящий момент разыскное дело окончено. Производится взыскание задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Краснодар Судебные приставы
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