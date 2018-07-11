Должница пыталась убежать от приставов из Краснодара в Омск

Судебные приставы разыскали женщину, которая задолжала банку 117 млн рублей и пыталась скрыться в другом городе

Женщина долгое время скрывалась от приставов, но они узнали о том, что должница купила билет на поезд Краснодар — Омск.

В нужный день на железнодорожный вокзал Краснодар-1 приехали сотрудники УФССП, но найти женщину оказалось не так просто: она сильно похудела, сменила прическу и цвет волос. Ее личность установили после проверки документов.

Она пояснила, что переехала в Омск, из-за этого у приставов и возникли трудности с ее поисками. В настоящий момент разыскное дело окончено. Производится взыскание задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.