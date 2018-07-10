В СИЗО Ростовской области исчез арестованный крымский правозащитник

Ростовская область, Крым, Вся Россия

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Из СИЗО-4 Ростовской области пропал крымско-татарский правозащитник Эмир-Усейн Куку, обвиняемый по ялтинскому делу «Хизб ут-Тахрир»

Как сообщил «ОВД-Инфо» адвокат Сергей Локтев, он приехал в СИЗО к своему подзащитному, однако ему отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Сейчас местонахождение арестованного неизвестно.

Следствие утверждает, что Куку состоял в террористической организации «Хизб ут-Тахрир» с 2015 года по 11 февраля 2016 года. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году.

Следователи считают, что на Куку и других подсудимых «были возложены обязанности по пропаганде идей организации среди местного населения и склонения последних к участию в деятельности террористической организации». 28 июня Куку объявил​ голодовку.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. 

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