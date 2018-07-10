Минфин установил единую минимальную цену на водку разной крепости

Министерство финансов России установило единую минимальную цену на водку крепостью от 37° до 40°

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что цены решили унифицировать, чтобы у производителей водки крепостью 38° не было возможности устанавливать минимальную цену, потому что раньше для водки с такой крепостью не было соответствующего приказа.

Так, 0,5 литра водки крепостью 37-38° в розницу будет стоить так же, как этот алкогольный напиток крепостью 39-40° — от 205 рублей. До этой же суммы вырастет цена 0,5 литра водки крепостью 38-39°, которая раньше стоила от 201 рубля. Минимальная цена с завода-производителя — 173 рубля, оптовая — 178 рублей.

Как сообщали Юга.ру, ранее Минфин собирался в 2018 году пересмотреть минимальные розничные цены на водку, шампанское и коньяк, а также впервые установить минимальные цены на вино и винные напитки.