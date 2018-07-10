Ростовчанин, задержанный на акции в защиту погорельцев, объявил голодовку в зале суда

Ростовчанин Ян Сидоров, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков, объявил голодовку в зале суда

Как сообщает ростовский штаб Алексея Навального, Ян Сидоров, обвиняемый по статье 212 УК РФ (Подготовка организации массовых беспорядков и участию в них), объявил голодовку.



Главное доказательство следствия — скриншоты чата в Telegram, где обсуждалась предстоящая акция протеста в Ростове.

Как писал «Коммерсантъ-Юг», следователи считают, что не ранее конца октября 2017 года Владислав Мордасов создал в Telegram чат, который назвал «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» и назначил администратором своего знакомого Яна Сидорова. Ссылку на чат Владислав разместил в нескольких тематических протестных группах в социальных сетях, на которые он был подписан. В чате собралось порядка 200 участников. Следствие утверждает, что за несколько дней до акции в чате появились сообщения с предложениями устроить в Ростове государственный переворот, погромы и оказать вооруженное сопротивление полицейским. Заявляется также, что авторы этих сообщений предлагали участникам подготовить бутылки с зажигательной смесью, взять с собой оружие и штурмовать здание областного правительства. Из-за постоянного потока таких сообщений администраторы решили не обращать на провокаторов внимания и не банить их.

5 ноября 2017 года на площади Советов были задержаны 13 протестующих. Двое из них, Ян Сидоров и Владислав Мордасов, вышли на площадь с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам», где были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в спецприемник. Через несколько дней в отношении активистов возбудили уголовное дело.



С ноября молодые люди находятся в СИЗО, а 9 июля на заседании суда Ян Сидоров объявил голодовку.

Он считает, что уголовное дело сфабриковано: «В знак протеста против нашего уголовного дела, против подобного преследования людей по политическим мотивам в нашей стране, против отсутствия свободы слова и свободы мирных собраний я объявляю голодовку».

Как писали Юга.ру, 21 августа 2017 года в Ростове на Театральном спуске загорелись частные дома, огнем были повреждены более 100 строений. Жители просили отменить решение властей о признании их домов непригодными для проживания после пожара, суд отказал погорельцам в иске к администрации Ростова. Многие погорельцы так и не получили компенсации за сгоревшее жилье.