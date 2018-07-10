Во Владикавказе участковый покончил с собой на рабочем месте

В Северной Осетии проводится проверка по факту смерти участкового уполномоченного полиции

«9 июля во Владикавказе в опорном участковом пункте полиции по улице Маркова обнаружено тело участкового уполномоченного полиции 1986 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Проверку по факту случившегося проводит отдела собственной безопасности ведомства и следственные органы.

«По предварительной информации, гибель полицейского не связана с его служебной деятельностью», — отметили в МВД.

По словам источника ТАСС, 32-летний участковый покончил с собой. «SM-News» передает, что младший лейтенант Иристонского ОВД Олег Дзукаев застрелился из табельного оружия. Родственники погибшего утверждают, что причиной суицида стало давление на него со стороны начальства, пишут «Кавказ.Реалии».