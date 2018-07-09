В краснодарской «Типографии» проведут лекцию о прозрачности и мошенничестве в благотворительности

В краснодарском центре современного искусства «Типография» 13 июля проведут лекцию-дискуссию «Открытая благотворительность»

Организаторами выступили руководители социального проекта «Открытая среда» Анна Сметана и Елена Пастух. Они расскажут о формах благотворительности и видах отчетности благотворительных фондов. Лекторы научат выявлять мошенников и объяснят, почему «токсичные» сборы в интернете — это неэффективная стратегия для оказания помощи, сообщили организаторы мероприятия.

Слушатели узнают о том, как быстро и корректно получить помощь, в какие фонды Краснодара лучше обратиться, и какие существуют процедуры для того, чтобы стать их подопечными. Спикеры представят гостям кейсы успешных благотворительных сборов, корректных с этической точки зрения.

В дискуссии могут принять участие представители благотворительных фондов Краснодара, члены администрации города, гражданские активисты, журналисты и подопечные фондов.

Начало лекции в 15:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (938) 431-87-40.

Краснодарский социальный проект «Открытая среда» оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра.