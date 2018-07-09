267 млн рублей выделят на строительство нового спорткомплекса в Ростове

Министерство спорта Ростовской области объявило аукцион на строительство центра адаптивного спорта. Максимальная цена контракта — 267 млн рублей

Согласно документам на сайте госзакупок, спорткомплекс появится на улице Вятской. Площадь участка — 5,6 тыс. кв метров. Спорткомплекс будет включать в себя многофункциональный спортзал и зал с бассейном. Подрядчик должен подготовить стоянку и благоустроить территорию.

Максимальная цена контракта — 267 млн рублей, деньги будут выделены из областного бюджета. Работы должны быть закончены не позднее 31 августа 2019 года.