В Краснодаре предложили создать «Ночную футбольную лигу»

Проректор КубГАУ Иван Перонко после игры предложил мэру Краснодара Евгению Первышову создать в городе «Ночную футбольную лигу»

Об этом они говорили после товарищеского матча сборной городской администрации с преподавателями КубГАУ. По словам Перонко, у стадиона вуза есть современная система освещения, которая позволяет проводить матчи в любое время. Перонко заявил, что в городе много любительских команд и «Ночная футбольная лига» могла бы способствовать развитию футбольного движения в Краснодаре.

Товарищеский матч продолжил серию игр, которую проводит команда Евгения Первышова с начала июня.

«Спорт объединяет и сплачивает. Товарищеский матч вечером в конце рабочей недели — это заряд позитива, бодрости, возможность пообщаться на самые разные темы. В таких матчах важен не счет, а сам факт спортивного образа жизни, отличной игры и, конечно, живое неформальное общение», — сказал мэр.

Игра закончилась со счетом 3:3, сообщает пресс-служба городской администрации.