«ЮгСтройИнвест» в июле возглавил Единый реестр застройщиков

Строительная компания «ЮгСтройИнвест» в июле заняла первую строчку в Едином реестре застройщиков

«Объем текущего строительства застройщика достигло 503 тыс. 177 кв. метров, а это, в свою очередь, увеличило долю компании на строительном рынке Краснодарского края. Сейчас она выросла с 0,18% до 5,50%»,— рассказали в пресс-службе ЮСИ.

На второй строчке — ГК «Европея» (объем строительства — 497 тыс. 812 кв. метров, доля на рынке — 5,44%), на третьей позиции — АVA Group (435 тыс. 423 кв. метров), четвертое место занимает ГК ВКБ-Новостройки (412 тыс. 455 кв. метров). Замыкает рейтинг АСК (308 тыс. 339 кв. метров).

«ЮгСтройИнвест» строит микрорайоны в трех регионах России. В Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону сдано более 2,8 млн кв. метров недвижимости, 129 домов, семь детских садов, две школы. В каждом доме застройщик возводит инфраструктуру и создает комфортные условия для жителей разных возрастов: в шаговой доступности от дома компания строит образовательные учреждения, спортивные площадки и зоны для отдыха.